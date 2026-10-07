Овчинский сообщил о создании ИИ-помощника проектировщика

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский сообщил, что центр ИИ в градостроительстве создал ИИ-ассистента «Помощник проектировщика», который обобщает данные о градостроительном регулировании, городских программах и проектах и готовит справки по территориям и объектам .
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