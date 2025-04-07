США не справятся с хуситами без наземной операции — CNN

Несмотря на удары США по йеменским хуситам, без наземной операции с ними не справиться, пишет CNN. По мнению аналитиков, было убито до 80 офицеров хуситов, но высший эшелон военного и политического руководства выглядит невредимым.
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