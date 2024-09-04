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US Open. 1/4 финала. Медведев сыграет с Синнером, де Минаур – с Дрэйпером

Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 26 августа – 8 сентября 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 75 миллионов долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Джек Дрэйпер (Великобритания)  Алекс де Минаур (Австралия) Дата проведения 4 сентября, 20.

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