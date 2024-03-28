Агаларов: строительство подобного "Крокусу" зала потребует не меньше $150 млн

Строительство подобного "Крокус Сити Холл" концертного зала может потребовать не меньше $150 млн. Такую оценку дал сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов в эфире телеканала "Россия 24".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии