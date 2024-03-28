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Агаларов: строительство подобного "Крокусу" зала потребует не меньше $150 млн

Агаларов: строительство подобного "Крокусу" зала потребует не меньше $150 млн

Строительство подобного "Крокус Сити Холл" концертного зала может потребовать не меньше $150 млн. Такую оценку дал сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов в эфире телеканала "Россия 24".

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