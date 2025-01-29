Раскрыта суть претензий Роспотребнадзора к магазинам «Светофор»

Около половины всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Об этом в эфире «России 24» сообщил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.