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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    читай книжки, дэбил безграмотный, а не хрень мерь от пола до потолка.... ты , по своей глупости, даже своим идолам - ...Украина выпустила...
  • Aнатолий Райков
    Черномазая чумичка,ты хоть историю знаешь,или ты по европомойкам шастаешь и ищешь всякую срач.Украина выпустила...
  • Aнатолий Райков
    Таким образом я могу утверждать что ты револции это ты устраивала вместе с Соросом.Украина выпустила...

Раскрыта суть претензий Роспотребнадзора к магазинам «Светофор»

Раскрыта суть претензий Роспотребнадзора к магазинам «Светофор»

Около половины всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Об этом в эфире «России 24» сообщил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

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