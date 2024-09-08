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Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил три пикапа и один ББМ ВСУ в Курской области

Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил три пикапа и один ББМ ВСУ в Курской области

Спецназ «Ахмат» уничтожил шесть единиц украинской техники в Курской области. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

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