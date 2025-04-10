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Царьград

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Штраф за выброшенных животных предложено увеличить до 30 тыс. рублей

Штраф за выброшенных животных предложено увеличить до 30 тыс. рублей

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением увеличить штрафы за выбрасывание домашних животных на улицу до 30 тысяч рублей.

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