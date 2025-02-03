Ключевой узел обороны: Армия России штурмует Андреевку на пути от Курахово к Днепропетровску (КАРТА)

Армия России штурмует Андреевку на пути от Курахово к Днепропетровску. «Российские войска все больше сосредотачивают свое внимание на Андреевке», — жалуется работающий на ГУР военно-аналитический ресурс Deep State.
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