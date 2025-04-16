MSK1.RU: бывшая заложница Басаева напала на москвичку из-за никаба

Бывшая заложница Шамиля Басаева напала на женщину в никабе в метро. Об этом пишет MSK1.RU. По данным издания, в 1995 году нападавшая 61-летняя журналистка Наталья Медведева была одной из добровольных заложниц террориста во время событий в Буденновске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии