MSK1.RU: бывшая заложница Басаева напала на москвичку из-за никаба

Бывшая заложница Шамиля Басаева напала на женщину в никабе в метро. Об этом пишет MSK1.RU. По данным издания, в 1995 году нападавшая 61-летняя журналистка Наталья Медведева была одной из добровольных заложниц террориста во время событий в Буденновске.