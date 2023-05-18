Астраханские девушки стали призерами первенства России по борьбе на поясах

Они включены в состав национальной сборной по своему возрасту и могут поехать на первенство мира. В крымском городе «Алушта» на базе спортклуба состоялось первенство России по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения.
Они включены в состав национальной сборной по своему возрасту и могут поехать на первенство мира. В крымском городе «Алушта» на базе спортклуба состоялось первенство России по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения.
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