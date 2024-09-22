Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Литве телеведущий-русофоб предложил расстреливать родителей за русские песни

В Литве телеведущий-русофоб предложил расстреливать родителей за русские песни

Литовский телеведущий и радиоведущий Альгис Раманаускас сделал скандальное заявление, предложив расстреливать родителей, которые смотрят российские фильмы.

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