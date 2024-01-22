ГАНДБОЛ: СКИФ замахнулся на гегемона

В первом матче 2024 года подопечным Степана Сидорчука выпало играть в Ставрополе против «Виктора» — очень неудобного для кубанцев соперника, одного из лидеров отечественного гандбола, обладателя Кубка России прошлого сезона, крайне опасного для любого клуба-оппонента на своей площадке.