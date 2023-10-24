Привлекают даже детей: как украинские диверсанты работают с людьми для своих целей Евгения КомароваСитуация на передовой в зоне СВО зависит не только от действий военных подразделений, но и от обстановки в тылу.
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