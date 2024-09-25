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Ученые исследовали возможность использования трутовых грибов для лечения рака

Ученые исследовали возможность использования трутовых грибов для лечения рака

Биологи УрФУ выяснили, что два вида трутовых грибов можно использовать в качестве протекторов в комплексной терапии онкологии (для уменьшения последствий химиотерапии) и один вид гриба – в качестве основы для противоопухолевого лекарства.

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