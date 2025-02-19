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Царьград

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"Полимер" инвестирует $15 млн в новый завод в Узбекистане и создаёт 100 мест

"Полимер" инвестирует $15 млн в новый завод в Узбекистане и создаёт 100 мест

Русская компания "Полимер" открыла завод по производству полимерной пленки в Ташкентской области Узбекистана, инвестировав $5 млн и создав 35 рабочих мест.

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