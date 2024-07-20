Ну хорошо. Пусть будет так. Представьте себе, что вы просыпаетесь утром, а все люди из Средней Азии, проживавшие в России, исчезли.
Минутка "Работать? Какое мерзкое слово."
Комментарии
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Александр Денисов
Воровать меньше надо всяким депутатам и прочим рукамиводителям...
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1 час.
Alex Nемо
Если посмотреть статьи и комментарии оригинального автора то сразу становится понятно что это такое. Обычный провокатор и русофоб. Учитывая что он прячется под ником варвар да еще и якобы проживает в Москве - следовало бы его отследить и выяснить связи с спецслужбами совсем не дружественных в отношении России стран. Странно вот только что его вывесили в Медвежий угол. Цель либо провокация, либо кому то ну очень захотелось привлечь внимание соответствующих органов к этому уроду.
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20 мин.
nika_shatilova
Мечты, мечты. Работа дворника. З/п 80т на руки 20 без соц пакета. Это кто ж из чинуш от такого кэша добровольно откажешься? Распилить бюджетные гроши и ничего не построить - это с мигрантами... И это сволочь не даст избавиться от них, а они свое рабство на нас вымещать будут. Мечты.мечты
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19 мин.
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