Минутка "Работать? Какое мерзкое слово."

Alex Nемо

Если посмотреть статьи и комментарии оригинального автора то сразу становится понятно что это такое. Обычный провокатор и русофоб. Учитывая что он прячется под ником варвар да еще и якобы проживает в Москве - следовало бы его отследить и выяснить связи с спецслужбами совсем не дружественных в отношении России стран. Странно вот только что его вывесили в Медвежий угол. Цель либо провокация, либо кому то ну очень захотелось привлечь внимание соответствующих органов к этому уроду.