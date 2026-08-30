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Царьград

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МАХ: Землетрясение 4.0 в 61 км от Петропавловска-Камчатского

МАХ: Землетрясение 4.0 в 61 км от Петропавловска-Камчатского

Землетрясение магнитудой 4.0 произошло северо-западнее Петропавловска-Камчатского на глубине 202.6 км.

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