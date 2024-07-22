Медведчук объяснил, почему Западу невыгодна влиятельная Украина

Запад активно добивался деиндустриализации Украины, чтобы сделать ее сырьевым придатком Европы и использовать против России, в этой конфигурации сильная и влиятельная Украина ему была не нужна, написал в своей статье для «Известий» председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.