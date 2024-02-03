В Британии заявили, что новые удары по Йемену не являются эскалацией

Global Look Press/Vuk Valcic/Keystone Press Agency Третья совместная серия ударов Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену не является эскалацией, став пропорциональным ответом на действия хуситов, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.
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