В Госдуме рассказали о вынужденных отмечать 9 Мая за закрытыми дверями украинцах

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС рассказал, что многие украинцы будут вынуждены отмечать 9 Мая за закрытыми дверями из-за негативного отношения властей к празднику.