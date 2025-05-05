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В Госдуме рассказали о вынужденных отмечать 9 Мая за закрытыми дверями украинцах

В Госдуме рассказали о вынужденных отмечать 9 Мая за закрытыми дверями украинцах

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС рассказал, что многие украинцы будут вынуждены отмечать 9 Мая за закрытыми дверями из-за негативного отношения властей к празднику.

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