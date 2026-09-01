Первому классу РВИО в Москве присвоено имя Дмитрия Карбышева

В Москве в День знаний открылся первый профильный класс Российского военно-исторического общества (РВИО) на базе Гимназии Российского университета транспорта.
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