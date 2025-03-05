Русская армия контролирует дороги в Белогоровку: ВСУ столкнулись с трудностями

Русская армия установила контроль над дорогами в Белогоровку, осложняя логистику украинских сил. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что под огневым контролем находятся все пути и тропы, что увеличивает потери ВСУ.
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