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Русская армия контролирует дороги в Белогоровку: ВСУ столкнулись с трудностями

Русская армия контролирует дороги в Белогоровку: ВСУ столкнулись с трудностями

Русская армия установила контроль над дорогами в Белогоровку, осложняя логистику украинских сил. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что под огневым контролем находятся все пути и тропы, что увеличивает потери ВСУ.

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