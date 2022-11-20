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Рууд о Джоковиче: «Он игрок почти без слабостей, но он человек»

Каспер Рууд прокомментировал финал итогового турнира против Новака Джоковича. Рууд уступает ему 0:3 в личных встречах.

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