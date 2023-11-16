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Закон и Порядок

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Си Цзиньпин и Байден договорились сотрудничать в военной сфере и разработках ИИ

Си Цзиньпин и Байден договорились сотрудничать в военной сфере и разработках ИИ

16 ноября 2023, 03:43   Фото: REUTERS/Dado Ruvic В ходе переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в нескольких значительных сферах.

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