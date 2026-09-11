Запасы ключевых боеприпасов в США достигли исторического минимума

Резервы ряда наиболее важных видов боеприпасов в американской армии достигли исторически низкого уровня.
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