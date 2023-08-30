Я вот рискую сейчас нахватать минусов, но да пофиг. Как говориться - правда дороже. Что мы вообще имеем в этом посте? Какие то скрины с перепиской, где чувак откровенничает с левыми людьми рассказывая в ответах на комменты как он любит издеваться над пассажирами пользуясь своим служебным положением? Серьёзно? Не пАдАзрительнА? Совсем? Я таких страниц в ВК и скринов с переписками сделаю пару десятков за 20 минут с перекуром.
Ответ на пост «Найден самый мерзкий работник московского аэропорта — его зовут Ильдар Латыпов»
Комментарии
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Виктор Луговой
Да привычка... Как юристу и как педагогу мне положено изучать людей, механизмы человеческих поступков. Тем более что от проблематики бытового самоутверждения полшага до проблематики безмотивной преступности, - это когда субъект желает продолжить самоутверждение любой ценой. Кто эти механизмы изучал, тот сообразит, как и в какой момент пресечь...
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1 д.
CM
C Major
есть такая категория людей,который в жизни ничего из себя порядочного не представляет,но упивается властью на своем мелком посту или кресле(распространено везде,особенно у бюрократов).,а этот ублюдок еще и своего рода нацик.Таких наказывать нужно во всех смыслах,опускать с вершин, на которые он сам себя взгромоздил..
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19 час.
Слава Двоякин
надо найти того кто его надул до таких размеров
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8 час.
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