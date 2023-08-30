Ответ на пост «Найден самый мерзкий работник московского аэропорта — его зовут Ильдар Латыпов»

Я вот рискую сейчас нахватать минусов, но да пофиг. Как говориться - правда дороже. Что мы вообще имеем в этом посте? Какие то скрины с перепиской, где чувак откровенничает с левыми людьми рассказывая в ответах на комменты как он любит издеваться над пассажирами пользуясь своим служебным положением? Серьёзно? Не пАдАзрительнА? Совсем? Я таких страниц в ВК и скринов с переписками сделаю пару десятков за 20 минут с перекуром.