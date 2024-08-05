Сервисы доставки против магазинов: где нижегородцам выгоднее покупать продукты

Поход в магазин за продуктами может стать весьма утомительным занятием. Забег с тележкой между торговыми полками, ожидание в очереди к кассе и необходимость нести тяжелые сумки домой хотя бы раз в неделю – вынужденное испытание для покупателей.
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