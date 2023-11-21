Кабмин ввел новые требования к российским компаниям о зарубежных операциях

Кабмин России утвердил новые меры контроля за зарубежными операциями отечественных компаний. Согласно новому постановлению, фирмы будут обязаны квартально предоставлять отчеты в налоговые органы о движении денег за рубеж.
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