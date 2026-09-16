Эксперт Семенихина назвала три ошибки со счётчиками, ведущие к переплатам

Просроченная поверка, отсутствие данных о ней в государственной системе и несвоевременный ввод нового счётчика в эксплуатацию могут привести к тому, что его показания перестанут учитывать при начислении платы, рассказала ИА PrimaMedia эксперт Елена Семенихина.
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