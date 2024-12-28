Тарелочница это девушка, которая ходит на свидания, чтобы поесть. Данный термин возник в результате поведения представительниц нежного пола, принимающих предложение парня увидеться, но с обязательным условием посетить кафе или ресторан, объясняя это тем, что так комфортнее, проще и безопаснее.
Тарелочница: девушка, которая ходит на свидания чтобы поесть
Комментарии
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Регина Толстоброва
Что капитализм делает с людьми. В советское время еще до свадьбы мой Муж изводил меня по многим ресторанам в Вильнюсе и ничего не просил. И даже в москве в одном из ресторанов был. Жалко денег. не води нико го совсем. а то еще и оскорбляют. бедных много. Не смейтесь над ними. Все может и с вами произойти.
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21 час.
Eduard
Не разорятся парни,хоть и обидно!
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20 час.
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