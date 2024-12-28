Тарелочница: девушка, которая ходит на свидания чтобы поесть

Регина Толстоброва

Что капитализм делает с людьми. В советское время еще до свадьбы мой Муж изводил меня по многим ресторанам в Вильнюсе и ничего не просил. И даже в москве в одном из ресторанов был. Жалко денег. не води нико го совсем. а то еще и оскорбляют. бедных много. Не смейтесь над ними. Все может и с вами произойти.