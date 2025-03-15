Corriere della Sera: у ВСУ почти не осталось ракет к системам ПВО Samp-T

У Вооруженных сил Украины почти не осталось ракет к системам ПВО Samp-T. Уже несколько недель Киев просит Францию и Италию о новых поставках зенитных ракет, поскольку удары по объектам инфраструктуры учащаются, но страны не спешат с решениями, поскольку их собственные запасы почти исчерпались, пишет Corriere della Sera.
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