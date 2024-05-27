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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Star Citizen показывает Drake Ironclad, крайне ожидаемое бронированное грузовое судно С...

Star Citizen показывает Drake Ironclad, крайне ожидаемое бронированное грузовое судно С...

Star Citizen показывает Drake Ironclad, крайне ожидаемое бронированное грузовое судноСегодня в Star Citizen проходит день демонстрации кораблей компании Drake, и в честь этого разработчики опубликовали новое видео, которое представляет игрокам бронированное грузовое судно Drake Ironclad.

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