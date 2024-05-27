Star Citizen показывает Drake Ironclad, крайне ожидаемое бронированное грузовое судно С...

Star Citizen показывает Drake Ironclad, крайне ожидаемое бронированное грузовое судноСегодня в Star Citizen проходит день демонстрации кораблей компании Drake, и в честь этого разработчики опубликовали новое видео, которое представляет игрокам бронированное грузовое судно Drake Ironclad.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)