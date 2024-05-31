«У России есть возможности оказать давление на ХАМАС». Посол Израиля рассказала, как можно спасти пленных евреев из рук террористов

По мнению главы дипмиссии Симоны Гальперин, РФ по своим каналам способна вызволить своего гражданина Александра Труфанова28-летний обладатель двойного гражданства (России и Израиля) Александр Труфанов был похищен палестинскими боевиками 7 октября 2023 года во время нападения на кибуц Нир-Оз.
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