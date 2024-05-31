Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Еще один старый идиот забился в истерике...Фонд Клуни попрос...
  • Ирина Галивец
    Лучше бы самого Кравцова попросили на выход из министерства, пока он совсем не развалил образование!Останина попросил...
  • Мечтательница
    Опять америксовские *ляди лезут по всему миру. Теперь вот куни... В смысле клоун клуни со своей подстилкой.Фонд Клуни попрос...

«У России есть возможности оказать давление на ХАМАС». Посол Израиля рассказала, как можно спасти пленных евреев из рук террористов

«У России есть возможности оказать давление на ХАМАС». Посол Израиля рассказала, как можно спасти пленных евреев из рук террористов

По мнению главы дипмиссии Симоны Гальперин, РФ по своим каналам способна вызволить своего гражданина Александра Труфанова28-летний обладатель двойного гражданства (России и Израиля) Александр Труфанов был похищен палестинскими боевиками 7 октября 2023 года во время нападения на кибуц Нир-Оз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Т
Ты смотри и Россия великая страна а не бензоколонка и с террористами в переговоры вступают вот что значит чует еврейство свою погибель.  Толи ещё будет.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх