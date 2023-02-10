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Касаткина о начале матча против Тайкманн: «Из-за освещения и ветра я немного потерялась»

Дарья Касаткина прокомментировала победу над Жиль Тайкманн во втором круге в Абу-Даби – 1:6, 6:0, 6:2.

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