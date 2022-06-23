Джо Байден звертається до Конгресу із закликом призупинити дію податку на автомобільне паливо. Білий дім, 22 червня 2022 року Байден закликав Конгрес до призупинення дії податку на бензин Багато законодавців, включаючи демократів, не підтримують ідею, висунуту президентом Президент Джо Байден закликав у середу до тримісячного призупинення дії федерального податку на бензин для боротьби з […] Сообщение Байден закликав Конгрес до припинення дії податку на бензин появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.