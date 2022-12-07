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Новая ракета приведёт к полному перевооружению флота НАТО

Новая ракета приведёт к полному перевооружению флота НАТО

﻿﻿Впервые о новой ракете «Циркон» стало известно в марте 2018 года, когда Президент России анонсировал новые виды вооружений в своем ежегодном выступлении перед Федеральным Собранием.

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