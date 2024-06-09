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Царьград

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Детям, заблудившемся в свердловском лесу, пришлось палками отбиваться от волков

Детям, заблудившемся в свердловском лесу, пришлось палками отбиваться от волков

Волонтеры, которые нашли пропавших брата и сестру, рассказали, как ребятам удалось спастись.Брату и сестре Григорию и Виктории Крепп, пропавшим в лесу в Свердловской области, пришлось палками отбиваться от волков.

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