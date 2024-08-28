Создатель самого продаваемого электромобиля в мире поможет Ford разработать доступный электропикап

Компания Ford ведет разработку электрической версии пикапа Ranger Несмотря на изменения в своей глобальной стратегии электрификации, Ford продолжает активно работать над проектом, который приведет к появлению новой электрической версии пикапа Ranger.
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