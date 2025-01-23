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Экс-солистка группы «Тату» снялась в крошечном леопардовом бикини

Экс-солистка группы «Тату» снялась в крошечном леопардовом бикини

Российская певица и экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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