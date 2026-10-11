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Способы надежнее прививок. Как уберечься от гриппа, объяснил врач

Способы надежнее прививок. Как уберечься от гриппа, объяснил врач

Врачи предупреждают: новый сезон простуд уже на подходе. Вирусы меняются, состав вакцин обновляется, а главная группа риска остаётся прежней — дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

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