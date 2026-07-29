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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чендлер – самый вероятный соперник Макгрегора в прощальном бою. Холлоуэй и Диаз – в топ-3 у букмекеров

Букмекеры определили самого вероятного соперника Конора Магрегора в прощальном бою. 38-летний ирландец заявил , что не завершит карьеру после травмы, полученной в бою с Максом Холлоуэем.

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