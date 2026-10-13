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Куренков: Россия всегда готова помочь КНДР в борьбе со стихийными бедствиями

Куренков: Россия всегда готова помочь КНДР в борьбе со стихийными бедствиями

ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий» Глава МЧС России Александр Куренков 13 октября встретился с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном в Пхеньяне.

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