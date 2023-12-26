Театр абсурда
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Театр абсурда

8 586 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Николай Канаев
    Ни хрена они ничего делать не будут, разве что для отмазки. Их уже не переделать.Железный занавес?...
  • Александр Григоров
    Да никто их не вырежет...опять мозолить глаза будут а извинениям их.....грош ценаЖду высоких рейти...
  • Леонид Ла Рошель
    Лишь бы хватило решительности убрать этих мудотрясов с экранов ТВ, ато начнётся, как обычно - ай, праститя-извинитя, ...Жду высоких рейти...

"Упал, очнулся, перелома нет!" Чем так поразила американца из Бостона Россия?

"Упал, очнулся, перелома нет!" Чем так поразила американца из Бостона Россия?

Есть такой популярный блог - "Где нам жить". Его автор рассказывает о разных хороших и удобных поселках и городах, как за границей, так и в России, где можно было бы счастливо жить.

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