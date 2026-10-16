Пьяный отец нанёс ребёнку 30 ударов и утопил его в ванне в Оренбургской области. По версии обвинения, 22-летний житель Бузулука избил малыша и утопил в ванне, а затем попытался замаскировать убийство под несчастный случай.
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