В Молдавии хотят ввести цензуру СМИ

Молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) обратилась в Совет по аудиовизуалу с требованием ввести оценку телеканалов «Moldova 1», НТВ и «Первый в Молдове» на «правильность» подачи информации, сообщила депутат от блока «Коммунистов и социалистов» (БКСМ) Молдавии Адела Рэйляну 11 октября, сообщает Actualitati.
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