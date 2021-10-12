В Молдавии хотят ввести цензуру СМИ

Молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) обратилась в Совет по аудиовизуалу с требованием ввести оценку телеканалов «Moldova 1», НТВ и «Первый в Молдове» на «правильность» подачи информации, сообщила депутат от блока «Коммунистов и социалистов» (БКСМ) Молдавии Адела Рэйляну 11 октября, сообщает Actualitati.