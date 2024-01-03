Песков опроверг слухи о скором «сенсационном заявлении» Путина по Украине

О подготовке выступления президента написал политтехнолог Марат БашировПубликации в Сети о готовящемся «сенсационном заявлении» президента Владимира Путина по мировой безопасности являются фейком, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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