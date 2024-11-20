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Царьград

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"У каждого своя температура восприятия мира". Секреты семейного счастья Никиты Михалкова

"У каждого своя температура восприятия мира". Секреты семейного счастья Никиты Михалкова

"У каждого своя температура восприятия мира". Секреты семейного счастья Никиты Михалкова: какие уроки знаменитый режиссёр вынес из своего детства, как дал детям право на ошибку и почему не хочет растить из внуков конкурентов.

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