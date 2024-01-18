Сначала она всё правильно делала, так она думала. Надела сапоги, похожие на солдатские. Шубу и шапищу (ну, то есть огромнейшую такую шапку - "Шапищу").
Ужасную Ошибку совершила одна женщина под Рождество
Комментарии
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F I
Красиво ,легко и празднично . Спасибо. Интересное домашнее кино получилось бы !) happy ending
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12 час.
Владимир Тихомиров
Настоящий Рождественский рассказ... Почти сказка,но и на быль похоже..А чудо,оно такое и есть!
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5 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Обыкновенное чудо.
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1 час.
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