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РЖАКА

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Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Обыкновенное чудо.Ужасную Ошибку со...
  • Дмитрий Егоров
    Такой мотивирующий рассказ..  😎👍Метод Матфея.
  • ММ
    "Русские, пожалуй, единственная нация в мире, которая может попасть пятьюстами килограммами взрывчатки в окошко блинд...Намедни поинтерес...

Ужасную Ошибку совершила одна женщина под Рождество

Ужасную Ошибку совершила одна женщина под Рождество

Сначала она всё правильно делала, так она думала. Надела сапоги, похожие на солдатские. Шубу и шапищу (ну, то есть огромнейшую такую шапку - "Шапищу").

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Комментарии
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F I
Красиво ,легко и празднично . Спасибо. Интересное домашнее  кино получилось бы !)  happy ending
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12 час.
Владимир Тихомиров
Настоящий Рождественский рассказ... Почти сказка,но и на быль похоже..А чудо,оно такое и есть!
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5 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Обыкновенное чудо.
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1 час.

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