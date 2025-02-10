В России стартовали продажи Hyundai Santa Fe 2025

Российские дилеры начали принимать заказы на семейные кроссоверы Hyundai Santa Fe 2025 года выпуска. Практически все машины в топовых комплектациях, во всех случаях цены «под ключ» — с доставкой, ЭПТС, уплатой утильсбора и таможенных пошлин.