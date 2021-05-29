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В Петербурге почтили память звезды «Белого солнца пустыни» Луспекаева

Таможенники Северной столицы возложили цветы на могилу артиста.В субботу, 29 мая, в Петербурге работники Северо-Западного таможенного управления почтили память ветерана Великой Отечественной войны и заслуженного артиста РСФСР Павла Луспекаева.

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